美国前中情局局长称英国脱欧或重创欧盟的实力

路透伦敦3月27日 - 美军退役将领、前中情局局长戴维·彼得雷乌斯（David Petraeus）周日撰文称，英国脱欧可能严重削弱欧盟的安全，并呼吁英国选民在6月的公投中支持留欧。

彼得雷乌斯的言论支持了英国政府推动留欧的一项重要论据，即英国留在欧盟更安全。

“我希望我的英国朋友们在（选择）退出欧盟前三思，欧盟是强化西方实力的最重要的组织之一，”彼得雷乌斯在《星期日电讯报》上写道。

民调显示，英国公众支持去留欧盟的比例不相上下。因调查使用的方法不同，结果有所不同，但上周的民调显示，支持脱欧的比例正在上升，且有许多选民仍未决定。

彼得雷乌斯称，尽管退回“孤立状态带来的安全感”具有诱惑力，但历史已表明，这类决定是战略上的死胡同。

“在西方面临来自多个方向的袭击之际，英国脱欧可能重创欧盟的实力和韧性，对此我毫不怀疑，”彼得雷乌斯写道。（完）