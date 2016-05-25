无论英国是否脱欧 都应买入英国银行债和长期公债--PIMCO

路透伦敦5月24日 - 债券基金巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)周二称，无论下月英国脱欧公投结果如何，投资者都应当购买英国银行债券和公债。

英国大型银行的次级债收益率达到8%或更高，而且就算该国投票离开欧盟，“我们认为资本损失风险也不会太高，”PIMCO常务董事和投资经理Mike Amey称。

Amey还建议买进5-10年期英国公债。他表示，通胀率这么低，无论公投结果如何，未来一年都不大可能升息，而且如果英国脱欧，利率很可能会降至零。

“通过这样的策略组合，我们认为投资组合配置有可能在英国留欧的情况下获益，也可以对英国退欧作风险对冲，”Amey称。(完)