无论英国是否脱欧 都应买入英国银行债和长期公债--PIMCO

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月24日 - 债券基金巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)周二称，无论下月英国脱欧公投结果如何，投资者都应当购买英国银行债券和公债。
英国大型银行的次级债收益率达到8%或更高，而且就算该国投票离开欧盟，“我们认为资本损失风险也不会太高，”PIMCO常务董事和投资经理Mike Amey称。
Amey还建议买进5-10年期英国公债。他表示，通胀率这么低，无论公投结果如何，未来一年都不大可能升息，而且如果英国脱欧，利率很可能会降至零。
“通过这样的策略组合，我们认为投资组合配置有可能在英国留欧的情况下获益，也可以对英国退欧作风险对冲，”Amey称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。