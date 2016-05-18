英国距离欧盟身份公投只有五周 民调结果互相矛盾

路透伦敦5月17日 - 距离英国对其在欧盟的去留问题举行公投只有五周多时间，各种民意调查传递出的信息很简单：那就是根本不可能预测英国人在6月23日将如何投票。

目前调查机构给出的民意调查结果相互矛盾。去年它们也未能预测到首相卡梅伦在选举中的意外获胜以及以色列的大选结果。

周二交易员发现两个相互矛盾的调查结果。ORB的电话调查显示，“留欧”民意领先15个百分点，这个结果提振英镑兑欧元涨至两年半高点。

但几个小时之后，TNS公布的网上调查结果显示，“退欧”阵营领先3个百分点。

调查机构ICM pollster周一公布的调查结果也自相矛盾。电话调查显示，“留欧”派以47%的支持率领先，而网上调查结果显示，“退欧”派以47%的支持率领先。

在线券商IG Group表示，其公投风向标周二显示，“留欧”支持率高达74.5%，创纪录最高；博彩公司Betfair赔率则暗示，民众支持留在欧盟的可能性为73%。(完)