英国仅三分之一民众希望留在欧盟

路透伦敦2月18日（记者 Peter Griffiths） - 周一公布的调查显示，若举行全民公投，只有三分之一的英国人支持英国留在欧盟，这表明首相卡梅伦想说服选民支持他的欧盟政策将困难重重。

卡梅伦上月承诺，若保守党能继续执政，将寻求从欧盟收回多项权力，并将就是否留在欧盟举行公投。

哈里斯互动（Harris Interactive）进行的民调发现，只有33%的选民会支持卡梅伦留在欧盟的主张，50%的人希望英国退出欧盟，17%的人不打算投票。

卡梅伦关于从欧盟收回权力以及进行公投的承诺，令法国和德国感到不满，也遭到了美国的指责。

英国上次就“去留欧盟”举行公投是在1975年，当时支持留在欧盟的多达67.2%，反对者占32.8%。

卡梅伦1月时表示，他将“全心全意地”争取英国留在欧盟，这使得他站到了党内“欧元怀疑论者”和许多选民的对立面，一些选民将欧盟视作对英国主权的威胁。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。