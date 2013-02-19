英国仅三分之一民众希望留在欧盟

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委（更新版）
路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透伦敦2月18日（记者 Peter Griffiths） - 周一公布的调查显示，若举行全民公投，只有三分之一的英国人支持英国留在欧盟，这表明首相卡梅伦想说服选民支持他的欧盟政策将困难重重。
卡梅伦上月承诺，若保守党能继续执政，将寻求从欧盟收回多项权力，并将就是否留在欧盟举行公投。
哈里斯互动（Harris Interactive）进行的民调发现，只有33%的选民会支持卡梅伦留在欧盟的主张，50%的人希望英国退出欧盟，17%的人不打算投票。
卡梅伦关于从欧盟收回权力以及进行公投的承诺，令法国和德国感到不满，也遭到了美国的指责。
英国上次就“去留欧盟”举行公投是在1975年，当时支持留在欧盟的多达67.2%，反对者占32.8%。
卡梅伦1月时表示，他将“全心全意地”争取英国留在欧盟，这使得他站到了党内“欧元怀疑论者”和许多选民的对立面，一些选民将欧盟视作对英国主权的威胁。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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