调查显示近半英国人倾向支持“脱欧”

路透伦敦12月17日 （记者 Kylie MacLellan） - 据周四发布的一项调查结果，近半数英国人倾向于投票支持“脱欧”。英国将于2017年底就其是否保留欧盟成员国资格举行公投。

英国首相卡梅伦周四在布鲁塞尔与欧盟其他国家领导人举行会谈，试图打破围绕其欧盟改革目标的僵局。

英国保守党前副主席迈克尔·阿什克罗夫特（Michael Ashcroft）资助的这次调查的受访者超过两万人。调查让受访者在0-100之间选择，0代表肯定投票支持留欧，100代表肯定投票支持脱欧。

调查发现，38%的受访者倾向留欧，选择的分数介乎0-49；47%倾向脱欧，选择的分数介乎51-100。阿什克罗夫特称，14%受访者选择了50，表示他们未作决定。访问期间为11月20日至12月2日。

阿什克罗夫特称，四分之一的受访者称，他们的想法不坚定，可能会被轻易说服而改变想法。

35%的受访者称，如果卡梅伦能够通过重新谈判从欧盟那里获得划算的结果，他们将更倾向于留欧。

被问及什么是英国“去留”的最大问题，移民占居首位，其次是边境控制。

受访者对英国脱欧的风险持相反观点的两方人数相差不大，53%称脱欧相比留欧对英国构成更大风险，47%持相反态度。（完）