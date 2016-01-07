民调显示英国支持脱欧者占上风

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透伦敦1月7日 - 据周四发布的ORB民调，心里已打定主意的英国选民中，逾一半将投票支持脱离欧盟，英国成为对欧盟质疑态度最强烈的欧盟成员国。
此项民调显示英国民众中的反欧盟情绪加深。英国首相卡梅伦正试图与欧盟其他领导人就改革欧盟达成协议，英国最早今年6月可能就是否脱欧举行全民公投。
民调显示，21%的受访者尚未打定主意，43%的受访者希望脱离欧盟，而36%希望留在欧盟。
不计入尚未作决定的受访者，希望退出欧盟的选民占54%，该比例高于一年前的51%。
“公投在即，但（英国）明显有更多人在过去12个月里感觉与欧洲进一步疏远，而非靠拢。”ORB International董事总经理希尔德（Johnny Heald）对路透表示。
“若（卡梅伦）首相想在其任内避免灾难，那就得有人迅速开始说服公众我们为何应留在欧盟。”
民调显示，希望留欧者与希望退欧者的比例差距可能不大，公投结果将取决于那些目前尚未打定主意的人。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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