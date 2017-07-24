调查：英国脱欧谈判有三分之一的机率无果而终--分析师

路透伦敦7月21日 - 一项路透调查显示，受访分析师认为，到2019年3月底英国脱欧谈判接近尾声时，英国和欧盟有接近三分之一的机率无法达成协议。

过去几天路透访问36名大型银行分析师的调查预测中值显示，英国脱欧谈判最终无法达成协议的可能性为30%。不过多数受访者称，无论是否达成过渡性协议，都可能会签订贸易协定。

英国及其他地区受访者差别不大，但预测值分布的区间跨度较大--从5%至75%。

“双方看来仍然是各执己见，而不是听取彼此意见，这在时间有限的情况下是无益的，”ADM ISI的Marc Ostwald称。

如果双方达不成协议、英国无序脱欧，则英国将不得不依照世界贸易组织(WTO)的条款来与欧盟这个全球最大的贸易联盟打交道，这需要一系列新的谈判，也将使问题复杂化。

英国财政大臣哈蒙德曾表示，达不成协议将是“非常、非常糟糕的结果。”

根据WTO原则，从澳洲农户到美国汽车厂商，英国不管愿意与否，都必须对所有贸易对象一视同仁。这其中也包括在欧盟的前伙伴国、供应方和客户。

“目前看来，英国无序脱欧的可能性确实很高。但是，双方明确认识到--或者至少我希望他们认识到--达不成协议会造成严重破坏，”德国商业银行的Peter Dixon表示。

每五位受访者中约有四位认为，最终英国与欧盟达成自由贸易协议的可能性最大。

他们将完全单一市场准入放在第二位。但对于其他欧盟成员国移民问题的担忧本来就是英国公投脱欧的主要原因，因此英国方面不大可能同意劳动力自由流动。而这又是完全获得欧盟单一市场准入所需要的。(完)