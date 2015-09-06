英国多数选民倾向于脱欧 对难民问题感到担忧--调查

路透伦敦9月5日 - 周六发布的民调结果显示，在难民问题引发关切之际，多数英国人现在倾向于支持英国脱离欧盟。这表明，在英国就其欧盟地位举行全民公决前，民众的看法发生了转变。

民调公司Survation为《星期日邮报》进行的调查发现，除了没有作出决定的接受调查者之外，51%的受访者想要脱离欧盟，49%的受访者希望保留欧盟成员地位。

尽管上述结果在调查的误差范围内，赞成者和反对者旗鼓相当，6月末和7月初进行的具有可比性的调查显示，支持留在欧元区的受调查者比例为54%，反对者比例为45%。

英国首相卡梅伦曾承诺，在2017年举行全民公决前，将就英国的欧盟成员国身份重新举行谈判。

Survation称，这次进行的调查是2014年11月以来首次出现支持脱欧者占上风的情况。

该公司还表示，如果欧洲的难民危机恶化，数量可观的支持英国留在欧盟的受调查者将考虑改变主意。

最新的在线调查是在9月3日和4日进行的，收到了1,004名成人的回应,受访者数量少于之前调查的样本数。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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