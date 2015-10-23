英国民众对留在欧盟的支持率下滑--民调

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦10月22日 - Ipsos MORI民调显示，英国民众对英国留在欧盟的支持率在过去四个月下滑，这令支持率与不支持率之差收窄至13个百分点。
民调显示，52%的英国民众会投票支持英国留在欧盟，这较6月时61%的支持率有所下滑；39%的英国民众会投票支持英国退出欧盟，而6月会时会投票支持英国退出欧盟的受访民众比例为27%。
Ipsos称，这令支持率与不支持率之差从6月的34个百分点，收窄至13个百分点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。