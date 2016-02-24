英国公投“留欧”阵营支持率领先 但优势已经缩小--民调

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透伦敦2月24日 - 英国再过几个月将举行是否脱离欧盟的公投，根据最新的民调结果，“留欧”阵营领先12个百分点，但差距已经缩小。
ComRes为每日邮报进行的调查显示，51%的民众支持留在欧盟，39%希望“退出欧盟”，10%没有做出决定。
ComRes称，自1月上次调查以来，“留欧”派的领先差距已经下滑6个百分点，但与该公司为ITV进行的调查结果一致，该调查上周公布。
ComRes称，这进一步证明，英国重新谈判加入欧盟条件的进程，已经打击了“留欧”阵营的优势。
YouGov为泰晤士报进行的另一份调查显示，两个阵营势均力敌，37%民众希望留在欧盟，38%希望退出，25%未作出决定。公投将在6月23日举行。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。