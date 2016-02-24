英国公投“留欧”阵营支持率领先 但优势已经缩小--民调

路透伦敦2月24日 - 英国再过几个月将举行是否脱离欧盟的公投，根据最新的民调结果，“留欧”阵营领先12个百分点，但差距已经缩小。

ComRes为每日邮报进行的调查显示，51%的民众支持留在欧盟，39%希望“退出欧盟”，10%没有做出决定。

ComRes称，自1月上次调查以来，“留欧”派的领先差距已经下滑6个百分点，但与该公司为ITV进行的调查结果一致，该调查上周公布。

ComRes称，这进一步证明，英国重新谈判加入欧盟条件的进程，已经打击了“留欧”阵营的优势。

YouGov为泰晤士报进行的另一份调查显示，两个阵营势均力敌，37%民众希望留在欧盟，38%希望退出，25%未作出决定。公投将在6月23日举行。(完)