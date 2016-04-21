民调显示英国“留欧”支持率优势扩大

英国首相特雷莎·梅讲稿暗示退欧谈判将采取“硬退欧”立场
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透伦敦4月20日 - 根据周三公布的两项民调，在6月举行是否脱离欧盟的公投之前，英国民众对留在欧盟的持续率小幅上升，增添“留欧”阵营势头增强的迹象。
Ipsos MORI对1,026人的电话民调显示，“留欧”阵营比“脱欧”阵营领先10个百分点。
根据民调结果，支持留欧的比率仍为49%，与上个月相同，但支持脱欧的比率下降两个百分点至39%。
TNS网络民调亦显示，留欧与脱欧支持率差距扩大，留欧支持率为38%，脱欧支持率为34%。
“最新公布的五项民调...均显示比之前民调结果倾向于‘留欧’，”选举分析师Mike Smithson说。
电话民调显示，“留欧”支持率领先优势扩大。而网络民调显示，“留欧”与“脱欧”势均力敌。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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