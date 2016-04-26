英国留欧阵营支持率下滑--民调

路透伦敦4月26日 - 一项民调显示，英国民众对留欧的支持率下滑两个百分点至51%。这或暗示美国总统奥巴马支持英国留欧的言论尚未产生效果。

据ORB周二为英国《每日电讯报》进行的民调，过去一周支持脱欧的比例上升两个百分点至43%，与4月19日发布的数据相比几乎没有变化。ORB的这项民调对800人进行了调查。

多家机构与英国首相卡梅伦的顾问几乎不间断地就他们有关英国去留欧盟公投的计划对民众进行调查。英国6月的公投将决定卡梅伦的未来以及英国在全球事务方面的未来。

但一些人质疑有关调查的结果。去年民调行业未能预测英国保守党在大选中完胜，令其可信度遭遇打击。

帮助卡梅伦赢得去年5月大选的选举战略家Lynton Crosby称，《每日电讯报》的民调表明“过去一周没有太多改变”，尽管奥巴马周五敦促英国民众选择留在欧盟。

“（奥巴马）总统到访的效应可能尚未体现在数字上，有时候各种因素发挥影响需要时间。另外，人们可能不会太多注意一位局外人的话。”（完）