英国退欧阵营支持率上升 奥巴马呼吁留欧未见效--民调

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透伦敦4月26日 - 两项民调周二显示，对英国脱离欧盟的支持率近日上升，说明美国总统奥巴马呼吁的英国留在欧盟尚未达到预期的效果。
ICM称，有意参与6月23日公投的选民意向显示，46%的选民倾向于退欧，逾44%选民认为应该留下。
周二稍早，ORB为每日电讯报所作调查显示，以全体选民为基础，“留欧”阵营仍以51:43领先。不过“留欧”支持率相比前次调查下降了2个百分点，“退欧”阵营则上升2个百分点。
帮助卡梅伦赢得去年5月大选的选举策略师Lynton Crosby称，每日电讯报的民调显示“过去一周变化不大”，尽管奥巴马上周五敦促英国人留在欧盟。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王颖)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。