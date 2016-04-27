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时事要闻 | 2016年 4月 27日 星期三 09:03 BJT

英国退欧阵营支持率上升 奥巴马呼吁留欧未见效--民调

路透伦敦4月26日 - 两项民调周二显示，对英国脱离欧盟的支持率近日上升，说明美国总统奥巴马呼吁的英国留在欧盟尚未达到预期的效果。

ICM称，有意参与6月23日公投的选民意向显示，46%的选民倾向于退欧，逾44%选民认为应该留下。

周二稍早，ORB为每日电讯报所作调查显示，以全体选民为基础，“留欧”阵营仍以51:43领先。不过“留欧”支持率相比前次调查下降了2个百分点，“退欧”阵营则上升2个百分点。

帮助卡梅伦赢得去年5月大选的选举策略师Lynton Crosby称，每日电讯报的民调显示“过去一周变化不大”，尽管奥巴马上周五敦促英国人留在欧盟。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王颖)

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