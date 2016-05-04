英国“脱欧”阵营支持率略微领先“留欧”阵营--民调

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透伦敦5月3日 - 民调公司ICM周二发布的周度在线调查显示，英国“脱欧”阵营支持率略微领先“留欧”阵营。
ICM称，45%的投票者支持脱离欧盟，而44%的人认为英国应该留在欧盟。调查结果没有将未确定立场的投票人计算在内。
ICM上周发布的类似调查显示，44%的投票者希望留在欧盟，而46%的人则希望脱离欧盟。
该最新民调于4月29日至5月3日进行。ICM称，此次民调对参与调查者在6月23日实际投票的可能性予以考虑并进行了加权。（完）
编译：程芳 发稿：王琛
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。