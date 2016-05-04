版本:
中国
时事要闻 | 2016年 5月 4日 星期三 11:46 BJT

英国“脱欧”阵营支持率略微领先“留欧”阵营--民调

路透伦敦5月3日 - 民调公司ICM周二发布的周度在线调查显示，英国“脱欧”阵营支持率略微领先“留欧”阵营。

ICM称，45%的投票者支持脱离欧盟，而44%的人认为英国应该留在欧盟。调查结果没有将未确定立场的投票人计算在内。

ICM上周发布的类似调查显示，44%的投票者希望留在欧盟，而46%的人则希望脱离欧盟。

该最新民调于4月29日至5月3日进行。ICM称，此次民调对参与调查者在6月23日实际投票的可能性予以考虑并进行了加权。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐