ORB民调显示英国“留欧”阵营较“脱欧”阵营领先13个百分点

路透5月23日 - 《每日电讯报》周二刊登的ORB民调结果显示，英国“留欧”阵营较“脱欧”阵营领先13个百分点，“留欧”派首次在男性、65岁以上人群以及保守派三个选民群体中占上风。

民调显示，在明确打算投票的受访者中，支持“留欧”的比例为55%，支持“脱欧”的比例为42%。

《每日电讯报》称，在3月调查中，男性、老年人及保守派群体整体而言支持退出欧盟，但如今这三个群体多数人都支持“留欧”。

民调显示，之前被视为“脱欧”阵营最可靠支持者的老年人群体中，如今支持留在欧盟的已占上风。65岁以上人群中有52%的人支持“留欧”，44%支持“脱欧”。

英国将在6月23日就究竟留在欧盟还是退出欧盟举行公投。（完）