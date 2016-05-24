ORB民调显示英国“留欧”阵营较“脱欧”阵营领先13个百分点

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透5月23日 - 《每日电讯报》周二刊登的ORB民调结果显示，英国“留欧”阵营较“脱欧”阵营领先13个百分点，“留欧”派首次在男性、65岁以上人群以及保守派三个选民群体中占上风。
民调显示，在明确打算投票的受访者中，支持“留欧”的比例为55%，支持“脱欧”的比例为42%。
《每日电讯报》称，在3月调查中，男性、老年人及保守派群体整体而言支持退出欧盟，但如今这三个群体多数人都支持“留欧”。
民调显示，之前被视为“脱欧”阵营最可靠支持者的老年人群体中，如今支持留在欧盟的已占上风。65岁以上人群中有52%的人支持“留欧”，44%支持“脱欧”。
英国将在6月23日就究竟留在欧盟还是退出欧盟举行公投。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。