多数分析师称英国如退欧会打击经济--调查

路透伦敦5月29日 - 周日的一项调查称，在伦敦金融区、小机构和学术圈工作的英国顶级分析师中每10人就有九人认为，如果英国离开欧盟将会令经济受损。

该调查对于英国首相卡梅伦来说是一种支持。尽管卡梅伦所属的政党内部有人反对，但卡梅伦还是力主留在欧盟。英国观察家报称，该调查在同类调查中规模最大，获得了逾600位分析师的回应。该调查由民调机构Ipsos-MORI进行。

调查发现，88%的受访者表示，英国退出欧盟以及单一市场很有可能打击未来五年英国的增长前景，有82%的受访者认为家庭收入很可能受到负面影响。

英国观察家报表示，受访者为同业间最受尊敬的代表机构英国皇家经济学会(Royal Economic Society)和商业经济学家协会(Society of Business Economists)的成员。

支持与反对脱离欧盟的两个阵营都以经济作为主要战场之一，试图赢得选民支持。

“退欧”阵营表示，如果离开欧盟，英国将免受严苛监管和官僚主义的制约，而且能够协商自己的贸易协定而无需让其他27国感到满意。

但“留欧”阵营则表示，若离开欧盟，将给英镑、英国就业和薪资带来冲击，该国经济将陷入低迷。

卡梅伦在声明中称，“这份调查确认了绝大多数分析师的看法，即离开欧盟将损及我国经济、冲击就业及抬高物价。”(完)