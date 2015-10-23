英国民众对留在欧盟的支持率下滑--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月22日 - Ipsos MORI民调显示，英国民众对英国留在欧盟的支持率在过去四个月下滑，这令支持率与不支持率之差收窄至13个百分点。

民调显示，52%的英国民众会投票支持英国留在欧盟，这较6月时61%的支持率有所下滑；39%的英国民众会投票支持英国退出欧盟，而6月会时会投票支持英国退出欧盟的受访民众比例为27%。

Ipsos称，这令支持率与不支持率之差从6月的34个百分点，收窄至13个百分点。（完）