英国民众对留在欧盟的支持率下滑--民调

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月22日 - Ipsos MORI民调显示，英国民众对英国留在欧盟的支持率在过去四个月下滑，这令支持率与不支持率之差收窄至13个百分点。
民调显示，52%的英国民众会投票支持英国留在欧盟，这较6月时61%的支持率有所下滑；39%的英国民众会投票支持英国退出欧盟，而6月会时会投票支持英国退出欧盟的受访民众比例为27%。
Ipsos称，这令支持率与不支持率之差从6月的34个百分点，收窄至13个百分点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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