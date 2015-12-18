调查显示近半英国人倾向支持“脱欧”

加拿大股市：小幅收高，铁路行业合并前景提振CP Rail上涨
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Kylie MacLellan
路透伦敦12月17日 - 据周四发布的一项调查结果，近半数英国人倾向于投票支持“脱欧”。英国将于2017年底就其是否保留欧盟成员国资格举行公投。
英国首相卡梅伦周四在布鲁塞尔与欧盟其他国家领导人举行会谈，试图打破围绕其欧盟改革目标的僵局。
英国保守党前副主席迈克尔·阿什克罗夫特（Michael Ashcroft）资助的这次调查的受访者超过两万人。调查让受访者在0-100之间选择，0代表肯定投票支持留欧，100代表肯定投票支持脱欧。
调查发现，38%的受访者倾向留欧，选择的分数介乎0-49；47%倾向脱欧，选择的分数介乎51-100。阿什克罗夫特称，14%受访者选择了50，表示他们未作决定。访问期间为11月20日至12月2日。
阿什克罗夫特称，四分之一的受访者称，他们的想法不坚定，可能会被轻易说服而改变想法。
35%的受访者称，如果卡梅伦能够通过重新谈判从欧盟那里获得划算的结果，他们将更倾向于留欧。
被问及什么是英国“去留”的最大问题，移民占居首位，其次是边境控制。
受访者对英国脱欧的风险持相反观点的两方人数相差不大，53%称脱欧相比留欧对英国构成更大风险，47%持相反态度。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较