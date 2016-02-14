多数英国民众认为卡梅伦无法与欧盟达成有利英国的协议--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月13日 - 根据周六的一项民调，多数英国民众认为，英国首相卡梅伦在就英国留在欧盟的条件进行重新谈判时，将无法达成有利的协议。

卡梅伦希望在2月18-19日的一次峰会上能与欧盟官员达成协议。

民调结果显示，英国民众在退留欧盟一事上所占比例各一半，而且这主要取决于他们对英国与欧盟其他国家达成的最终协议的看法。

ComRes为《星期日独立报》和《周日镜报》进行的最新调查显示，认为卡梅伦不能为英国达成有利协议的英国民众比例接近三比一。

持这样看法的受访民众比例为58%，只有21%的受访者认为卡梅伦能够达成有利的协议。

对于希望留在欧盟并想以退欧会令英国经济蒙受损失为论点的民众而言，该调查还传递了一个令人担忧的信息。39%的受访者称，英国留在欧盟会更好，而36%的受访者则认为英国退出欧盟会更好。(完)