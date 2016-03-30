英国“留欧”阵营支持率领先优势急剧缩小--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月29日 - 据益普索·莫利调查机构进行的一项电话民调，过去一个月英国“留欧”阵营对“脱欧”阵营的支持率领先优势急剧缩小。

英国将于6月23日举行公投，决定是否留在欧盟。这将是英国数十年来最重要的战略决策，结果将决定英国未来在全球政治与贸易中的角色。

上述电话民调显示，49%的受访者将在公投中支持留欧，相比2月类似民调的结果下滑5%；41%的受访者将支持脱欧，高于上月的36%。

但益普索·莫利调查机构称，3月的调查方法有所变化，降低了此次调查结果与此前调查结果的可比性。

尽管如此，近期有其他民调结果表明，英国公众开始倾向于支持脱欧，益普索·莫利调查机构的上述结果进一步支持了近期的民调结论。

益普索·莫利调查机构称，如果将那些不太可能投票的选民从民调结果中剔除，则“留欧”阵营支持率的领先优势会更小。