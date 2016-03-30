英国“留欧”阵营支持率领先优势急剧缩小--民调

《台湾重要政经日程》--1月19日-10月10日
====================================================================
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月29日 - 据益普索·莫利调查机构进行的一项电话民调，过去一个月英国“留欧”阵营对“脱欧”阵营的支持率领先优势急剧缩小。
英国将于6月23日举行公投，决定是否留在欧盟。这将是英国数十年来最重要的战略决策，结果将决定英国未来在全球政治与贸易中的角色。
上述电话民调显示，49%的受访者将在公投中支持留欧，相比2月类似民调的结果下滑5%；41%的受访者将支持脱欧，高于上月的36%。
但益普索·莫利调查机构称，3月的调查方法有所变化，降低了此次调查结果与此前调查结果的可比性。
尽管如此，近期有其他民调结果表明，英国公众开始倾向于支持脱欧，益普索·莫利调查机构的上述结果进一步支持了近期的民调结论。
益普索·莫利调查机构称，如果将那些不太可能投票的选民从民调结果中剔除，则“留欧”阵营支持率的领先优势会更小。
调查于3月19日至22日进行，访问了1,023名成年人。调查的时间段意味着，调查没有完全反映布鲁塞尔恐袭案可能对投票意向的影响。（完）
====================================================================
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。