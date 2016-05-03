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债券 | 2016年 5月 3日 星期二 21:40 BJT

标题新闻：民调显示英国退欧阵营的领先优势小幅收窄，支持率为45%，留欧阵营支持率为44%-ICM

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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