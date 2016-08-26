调查：英国退欧将抑制房市 国外买家看上更加便宜的英镑资产

路透伦敦8月25日 - 路透调查显示，英国公投退欧将对该国房价及成交量造成不利影响，而外国投资者则因英镑计价资产更加便宜而受惠最深。

根据过去一周对24名分析师、房产业者及经纪商所做调查显示，英国房价今年仍将上扬2.8%，明年及2018年分别上涨1.3%及2.4%。

伦敦房价今年将上升2%，明年持稳，2018年再上涨2%。

“在未来12个月的多数时间内，短期不确定性及经济较为疲弱，看来将压抑房市的成交量，”Investec首席分析师Philip Shaw指出。

“不过人口情况仍是有利因素，银行对业务仍然持开放态度，我们认为(经济成长)是放缓而非崩溃。”

几乎所有受访者都表示，英国脱离欧盟的具体细节迟迟未定，将会影响到房价和成交。在考量楼市对整体经济的贡献时，成交量往往更加重要。

本次调查与公投前那次相比，对未来几年的经济成长预估低了几个百分点。公投前的调查是基于“留欧”设想。

在公投结果公布后，房地产行业受创最重，大型营建商和地产中介的股价随即暴跌，投资者纷纷撤出商业地产基金，几只基金被迫停止赎回。

但周二时，Persimmon(PSN.L)报告称过去两个月下订的新屋买家劲增。

本次路透调查中，仅有略多于三分之一的受访者认为明年房价将下跌，但跌幅与楼市火热时期的大涨相比是十分平淡的。

近20年来，投资者对伦敦房地产情有独钟，从房价飙升中获得庞大资本利得，而英镑现已贬值超过10%，对于新加入的外国买家而言投资房地产也便宜了许多。

受访者一面倒地相信，这些买家将是英国退欧的最大受惠者。

“海外买家不仅将从房价企稳中受惠，还有机会以较低的英镑汇率买入，”ADM Investor Services的Stephen Lewis说。

公投前，几乎所有的分析师、及许多政界人士都表示，如果公投决定脱欧，那么楼市将下滑、最好也就是持平。

但对许多人而言，买房仍遥不可及。据房地产网站Rightmove，本月房屋平均要价下滑1%至304,222英镑(402,455美元)，但仍是英国人平均工资的11倍多。

此外，虽然借款成本处在纪录低位，但周三公布的数据显示，英国银行业7月购房抵押贷款批准件数同比下降18.6%至37,662件，是2015年1月以来最低水平。

伦敦房价依然昂贵。若从1到10给房价从低到高打分，伦敦房价得分为8，而全英国房价得分为6。

“尽管房价上涨速度放缓，但房价与收入之比仍有约达5.5，而长期平均水平为4.25，”Building Value地产咨询顾问Tony Williams称。

“25岁到45岁人群中有很大一部分将是永久性房屋租客，而非买家。”

英国退欧对房价影响图表：reut.rs/2bkz90g

英国退欧对楼市成交量影响图表：reut.rs/2bkApQW

(完)