民调显示仅少数英国人相信卡梅伦能够实现欧盟改革目标

达沃斯论坛：英国警告欧盟，若不能达成贸易协议也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月16日 - 据周三发布的一项民调结果，仅有不足五分之一的英国人认为英国首相卡梅伦能够实现他对欧盟提出的所有改革要求。
卡梅伦本周前往布鲁塞尔，与欧盟领导人就英国与欧盟的关系展开谈判。卡梅伦承诺改革欧盟，并承诺在2017年底前就英国是否脱欧举行公投。
《伦敦标准晚报》委托进行的这项民调显示，仅有18%的英国人认为卡梅伦可以实现他正在寻求的所有或者大部分改革要求。34%的英国人称，他们相信卡梅伦能达成一个合适的协议。
卡梅伦寻求限制欧盟移民享受英国福利制度、改善在欧盟内的竞争力、确保英国不会因非欧元区国家身份而处于不利地位，且不必承诺跟进欧盟建立“更紧密联盟”的目标。
益普索-莫里（Ipsos-MORI）进行的此项民调显示，53%的英国人支持英国留在欧盟内，36%支持退出欧盟，而11%称尚未作出决定。该结果大体与益普索-莫里10月进行的调查一致。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。