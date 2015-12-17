民调显示仅少数英国人相信卡梅伦能够实现欧盟改革目标

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月16日 - 据周三发布的一项民调结果，仅有不足五分之一的英国人认为英国首相卡梅伦能够实现他对欧盟提出的所有改革要求。

卡梅伦本周前往布鲁塞尔，与欧盟领导人就英国与欧盟的关系展开谈判。卡梅伦承诺改革欧盟，并承诺在2017年底前就英国是否脱欧举行公投。

《伦敦标准晚报》委托进行的这项民调显示，仅有18%的英国人认为卡梅伦可以实现他正在寻求的所有或者大部分改革要求。34%的英国人称，他们相信卡梅伦能达成一个合适的协议。

卡梅伦寻求限制欧盟移民享受英国福利制度、改善在欧盟内的竞争力、确保英国不会因非欧元区国家身份而处于不利地位，且不必承诺跟进欧盟建立“更紧密联盟”的目标。

益普索-莫里（Ipsos-MORI）进行的此项民调显示，53%的英国人支持英国留在欧盟内，36%支持退出欧盟，而11%称尚未作出决定。该结果大体与益普索-莫里10月进行的调查一致。（完）