半数中国地产买家推迟英国交易至退欧公投以后

路透伦敦6月15日 - 周三公布的调查显示，半数中国投资者暂停购买英国地产，推迟到英国退欧公投以后再说；不过四分之一的投资者表示，他们更急于在公投前完成购买。

专门针对全球华人的大型海外置业门户网站居外(juwai.com)进行的调查显示，411名受访的中国房地产专业人士和投资者中，51%的人表示英国6月23日的公投使他们暂停了交易。

据英国央行数据，今年第一季商业地产交易量减少40%，许多买家和卖家在观望公投结果，以防公投决定退欧损及地产价格。

根据6月2-5日进行的调查，46%的中国投资者称，如果英国退出欧盟，对英国房产的需求会增长，与认为留欧将刺激购买意向的52%受访者相差不多。

中国投资者是购买英国房地产的最大外国群体之一，尤其是在伦敦和曼彻斯特。

居外调查的42个英国房地产专业人士中，50%的受访者表示，国际买家对英国房地产的需求减少。这些受访者包括房地产代理和顾问。

“这里整体的情况存在不确定性，”该网站的英国主管Bernie Morris表示。

“没有人知道英国退欧的真实影响，这让买家暂时止步。”(完)