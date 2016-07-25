英国公投退欧后 中国买家对英国地产的买兴大增--房产网站居外

路透7月25日 - 房地产网站居外(juwai.com)周一称，英国上个月公投决定退出欧盟后，中国买家对购买英国地产的兴趣大增，因英镑贬值提供了低价买入的机会。

该网站在一份电子邮件声明中说，6月20日至7月11日期间的每一周，中国买家对英国住宅和商业地产的询价数量都比均值高出30-40%。该网站的目标用户是想在海外置业的中国房地产投资者。

数据显示，在由于英国退欧担忧而受到冲击的英国房地产业，来自一群主要投资者的需求有复苏迹象。

“随着政治稳定和一个称职的新政府上任，英国看起来是跟以往一样的安全港，但价格更低廉，”juwai.com的英国、欧洲和中东业务总裁Bernie Morris说。

据该网站称，今年以来对英国地产市场询价最活跃的五周里包括上述四周。网站未给出已完成交易情况的数据。

居外上个月的调查显示，半数中国投资者在6月23日英国公投前暂停对英国地产投资的计划。

这一变化的主要诱因在于，英镑兑美元和人民币贬值实际上已拉低了整个房地产市场的价格。

过去四周，英镑兑美元和兑人民币已分别下挫8%和6%。

该网站的乐观看法与公投以来英国商用地产市场的情况形成鲜明对比。

英国皇家测量师学会(RICS)的一份调查报告显示，公投后市场对英国商业地产的投资需求创下最高降幅纪录。

7月首周，超过180亿英镑(235.7亿美元)的散户投资者现金被冻结，因多家商业地产基金暂停交易，以赢得一些时间出售地产来因应一批赎回潮。

过去几年，中国投资者一直是英国地产的最大外资买家之一，从豪宅到地标性商业地产均在其购买范围。其中许多投资都集中于伦敦和曼彻斯特附近。

律师和经纪商都向路透表示，由于部分卖家同意折价出售各类资产，买家正设法获得公投以来至多10%的“英退折扣”。

他们并称，买家中还有来自远东的客户。(完)