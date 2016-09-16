IPD地产指数显示8月英国商业地产价值降幅放缓

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透9月15日 - 周四出炉的一个备受关注的指数显示，英国8月商业地产价值跌幅低于前月，显示围绕英国公投退欧对地产业影响的担忧可能减弱。
MSCI明晟编制的IPD地产指数显示，英国8月商业地产价值较上年同期下降0.65%。
7月时为下跌2.8%，创2009年3月来最大降幅，显示6月23日公投退欧后市场信心大幅下滑。
公投后的几天内，英国房地产市场成为投资者面临的不确定性的焦点，一度有超过180亿英镑(240亿美元)的商业地产基金暂停交易。
对企业(尤其是金融企业)可能将工作岗位转移至欧洲，退租办公室，以及零售销售放缓的担忧，损及房地产业投资和需求。
但是，随着市场展露出企稳迹象，此前暂停交易的一些地产基金重新开始交易。
基金管理公司Columbia Threadneedle周一表示，计划取消旗下英国地产基金暂停交易的决定；将成为第三个这么做的基金业者。
MSCI明晟周四公布的数据显示，8月英国商业地产总回报下滑0.1%，7月为下降2.4%。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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