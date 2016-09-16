IPD地产指数显示8月英国商业地产价值降幅放缓

路透9月15日 - 周四出炉的一个备受关注的指数显示，英国8月商业地产价值跌幅低于前月，显示围绕英国公投退欧对地产业影响的担忧可能减弱。

MSCI明晟编制的IPD地产指数显示，英国8月商业地产价值较上年同期下降0.65%。

7月时为下跌2.8%，创2009年3月来最大降幅，显示6月23日公投退欧后市场信心大幅下滑。

公投后的几天内，英国房地产市场成为投资者面临的不确定性的焦点，一度有超过180亿英镑(240亿美元)的商业地产基金暂停交易。

对企业(尤其是金融企业)可能将工作岗位转移至欧洲，退租办公室，以及零售销售放缓的担忧，损及房地产业投资和需求。

但是，随着市场展露出企稳迹象，此前暂停交易的一些地产基金重新开始交易。

基金管理公司Columbia Threadneedle周一表示，计划取消旗下英国地产基金暂停交易的决定；将成为第三个这么做的基金业者。

MSCI明晟周四公布的数据显示，8月英国商业地产总回报下滑0.1%，7月为下降2.4%。(完)