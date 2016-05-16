英国退欧或导致其他欧盟国家评级下调--惠誉

路透伦敦5月16日 - 惠誉周一表示，英国退欧可能损及与之有着密切贸易或金融关系的其它欧盟国家的债信评级，包括德国、法国、西班牙、爱尔兰及荷兰。

惠誉之前已表示，如果退欧阵营在6月23日的公投中获胜，将重新检讨英国的评级。英国目前的评级为AA+，展望为稳定。惠誉强调，退欧并非其“基本”假设。

但如果这种情况真的发生，将在整个欧洲地区引发广泛的不确定性。

“如果英国选择退欧，我们预计不会立即对其他欧盟国家主权评级采取负面行动，”惠誉在周一公布的报告中表示。

“但中期而言，如果由此受到的经济影响较为严重，或真的出现重大政治风险，我们采取负面行动的可能性将会变大。”

惠誉表示，退欧对欧盟造成的经济损害要小于对英国，但仍是显而易见的。

以纯贸易条件来看，最容易受到冲击的国家将是爱尔兰、马尔他、比利时、荷兰、塞浦路斯和卢森堡，这些国家对英国的商品和服务出口占本国国内生产总值(GDP)的至少8%。

由于与英国银行系统的联系紧密，德国、法国和西班牙可能也会受到很大冲击。

受损程度将主要取决于退欧后英国与欧盟之间达成的贸易安排，以及欧盟剩余成员国可能做出的政治反应。

“英国退欧将创下成员国退出欧盟的先列，”惠誉称，“如果退欧后英国繁荣发展，则可能鼓励其他国家跟进。”

惠誉称，英国退欧可能加速苏格兰离开英国，助长西班牙加泰罗尼亚等地区分离主义。

惠誉称，对更多国家可能出走的忧心，可能造成二线国家债券利差扩大，导致债务平均成本上升，令降低政府债务与国内生产总值(GDP)之比的难度更大。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆上周对路透称，一些国家可能会刻意让英国退欧谈判更加复杂，使协商“特别、特别困难，让其他国家知难而退。”

惠誉表示，如果英国脱欧，欧盟的政治风险会上升。

“难以准确预测这些情况将如何演变，但尾部风险或将成真，可能导致负面的评级行动，”惠誉称。(完)