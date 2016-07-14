脱欧催生新型高管：英退经理

路透7月13日 - 英国离开欧盟的决定正在推动对一种新型企业高管的需求，他们是能力高超的问题处理专家，可以帮助企业制定并实施应对英国脱欧影响的计划。

一些招聘人员对路透表示，公司通常希望雇用这类顾问或经理三到九个月的时间，他们通常是曾就职于大公司董事会并具有国际经验的企业经营者。

他们补充说，同时拥有风险及合规专业知识的高管尤为抢手，而一些公司则强调并购方面的专门能力，来帮助他们利用英国脱欧可能带来的任何扩张机会。

总部位于伦敦的人力资源顾问公司Harvey Nash Group(HARV.L)称，来自500人以上规模企业有关“英退”经理的问询已经翻了一倍。它补充称，根据项目的规模，这种疑难解决专家每天收费约1,000-2,000英镑（1,300-2,700美元）。

“客户们说，我们需要有人能制定一个行动计划，能使我们受益，或应对英国脱欧所带来的挑战，”该公司营销总监Robert Grimsey说，该公司为技术和IT外包等领域招聘人才。

“临时经理就像承包商，但这些人都是高管，而且是能力非常高的高管。因此，曾经在公司董事会就职的人决定找一份工作，从事项目工作，为期六个月或九个月。”(完)