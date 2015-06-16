卡梅伦态度大转弯 排除在明年五月举行脱欧公投

伦敦6月16日 - 英国首相卡梅伦态度发生大转弯，排除在2016年5月5日举行英国脱欧公投。这种转变可安抚卡梅伦所在的保守党内的一些议员，这些议员反对在地方选举的同一天举行英国脱欧公投。

此举将被理解为维护保守党团结的策略。保守党内因对欧洲态度不一而陷于分裂。卡梅伦本月初已在此议题上发生过一大转变。

卡梅伦已承诺，在2017年底举行脱欧公投前，将就英国与欧盟的关系进行重新谈判。他表示，若他能早点完成重新谈判，他将对在那之前举行公投持开放态度。

但持欧洲怀疑论的保守党议员担忧卡梅伦可能企图通过最早在明年5月举行公投而得到“赞成”票，以减少对卡梅伦从欧盟手中得到的交易展开辩论的时间。明年5月5日是苏格兰、威尔士和北爱尔兰举行地方选举的时间。

卡梅伦政府周一晚改变了政策，提交了一份法律修正案，取消了在地方选举的同一天举行公投。

“我们已听取了全体国会议员的观点，并决定我们将不会在2016年5月5日举行公投，”卡梅伦首相府发言人表示。

该法案将于周二在议会举行辩论。

而卡梅伦上周对国会表示，他认为选民可以在一天内作出两项选择，因此建议在明年5月5日举行脱欧公投。

（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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