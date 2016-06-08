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货币新闻 | 2016年 6月 8日 星期三 22:58 BJT

标题新闻：英国政府将把脱欧公投登记截止日延后至伦敦时间6月9日午夜，因网站出问题-内阁办公室

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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