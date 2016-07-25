英国保守党主席称脱欧公投结果必须具有约束力

路透伦敦7月24日 - 英国执政党保守党主席周日称，英国脱欧的公投结果必须具有约束力，退欧进程将在下届大选前开始。

新任英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)上周任命的保守党主席帕特里克·麦克洛克林(麦乐贤，Patrick McLoughlin)对英国广播公司的Marr Show表示，脱欧的公投结果意味着英国现在必须控制自己的边境，移民数量必须减少。

当被问及英国观察家报一则关于正在讨论对人员自由移动“急刹车”的报导时，麦克洛克林表示：“让我们看看。”正在讨论的这项安排，将允许英国继续享有欧盟单一市场准入资格。

“我很清楚公投结果对议会是有约束力的，”他说。

尽管特雷莎·梅已经发誓要推进英国脱欧进程，但主张留欧的支持者们仍声称公投结果应该只是咨询性的。

他们已经至少提出了七个诉讼，主张对于是否启动里斯本协定第50条开始为期两年的退欧进程，议会必须拥有最终决定权。特雷莎·梅已经表示退出谈判不会在今年开始。

伦敦高等法院上周裁定，该案件将在10月中旬审理，而律师们表示，随后最高法院很有可能会在12月中旬受理。

麦克洛克林说，里斯本协定第50条肯定会在下一次全国大选之前被启动，因为实行固定期限的议会制度，英国将很难进行提前选举。下一次议会选举将于2020年举行。

一位政府律师在本周早些时候向英国高等法院表示，第50条今年不会被触发。(完)