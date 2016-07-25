英国保守党主席称脱欧公投结果必须具有约束力

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透伦敦7月24日 - 英国执政党保守党主席周日称，英国脱欧的公投结果必须具有约束力，退欧进程将在下届大选前开始。
新任英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)上周任命的保守党主席帕特里克·麦克洛克林(麦乐贤，Patrick McLoughlin)对英国广播公司的Marr Show表示，脱欧的公投结果意味着英国现在必须控制自己的边境，移民数量必须减少。
当被问及英国观察家报一则关于正在讨论对人员自由移动“急刹车”的报导时，麦克洛克林表示：“让我们看看。”正在讨论的这项安排，将允许英国继续享有欧盟单一市场准入资格。
“我很清楚公投结果对议会是有约束力的，”他说。
尽管特雷莎·梅已经发誓要推进英国脱欧进程，但主张留欧的支持者们仍声称公投结果应该只是咨询性的。
他们已经至少提出了七个诉讼，主张对于是否启动里斯本协定第50条开始为期两年的退欧进程，议会必须拥有最终决定权。特雷莎·梅已经表示退出谈判不会在今年开始。
伦敦高等法院上周裁定，该案件将在10月中旬审理，而律师们表示，随后最高法院很有可能会在12月中旬受理。
麦克洛克林说，里斯本协定第50条肯定会在下一次全国大选之前被启动，因为实行固定期限的议会制度，英国将很难进行提前选举。下一次议会选举将于2020年举行。
一位政府律师在本周早些时候向英国高等法院表示，第50条今年不会被触发。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。