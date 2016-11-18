专访：苏格兰官员称英国脱欧目标不明确令人沮丧

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透柏林11月17日 - 代表苏格兰参与英国退欧谈判的官员Michael Russell周四表示，在英国公投决定脱离欧盟近五个月后，仍不清楚英国政府希望以什么形式脱欧，这令人沮丧。
“我们不清楚他们想要什么，确切的是他们想要怎么脱欧--目前情况下非常缺乏透明度，”Russell说。
“这令人沮丧，但我们秉持着善意参加谈判，我们相信他们也是，”他在访问柏林期间对路透表示。他还说，尽管有不确定性，但苏格兰仍将继续与英国政府一道合作。
英国6月23日脱欧公投中，总计有52%的民众支持脱欧，但苏格兰62%的民众支持留在欧盟，让英格兰和苏格兰之间持续数百年的联盟面临考验，导致苏格兰可能要求再次举行独立公投。
Russell是支持独立的苏格兰民族党(SNP)成员，他之前建议苏格兰应被允许实行不同于英国其他地区的移民政策，以适应不同的经济和人口需要。
当被问及应该怎么做时，他说包括加拿大等有很多模式可以借鉴。但他拒绝说明青睐哪一种。
Russell说，如果人们接受这一原则，那么是可能达成协议的，“我认为在那些情况下一切都是可行的，而且这也是我们从其他欧盟成员国那里得到的信息。”(完)
(翻译 杜明霞； 审校 张荻)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。