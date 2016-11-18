专访：苏格兰官员称英国脱欧目标不明确令人沮丧

路透柏林11月17日 - 代表苏格兰参与英国退欧谈判的官员Michael Russell周四表示，在英国公投决定脱离欧盟近五个月后，仍不清楚英国政府希望以什么形式脱欧，这令人沮丧。

“我们不清楚他们想要什么，确切的是他们想要怎么脱欧--目前情况下非常缺乏透明度，”Russell说。

“这令人沮丧，但我们秉持着善意参加谈判，我们相信他们也是，”他在访问柏林期间对路透表示。他还说，尽管有不确定性，但苏格兰仍将继续与英国政府一道合作。

英国6月23日脱欧公投中，总计有52%的民众支持脱欧，但苏格兰62%的民众支持留在欧盟，让英格兰和苏格兰之间持续数百年的联盟面临考验，导致苏格兰可能要求再次举行独立公投。

Russell是支持独立的苏格兰民族党(SNP)成员，他之前建议苏格兰应被允许实行不同于英国其他地区的移民政策，以适应不同的经济和人口需要。

当被问及应该怎么做时，他说包括加拿大等有很多模式可以借鉴。但他拒绝说明青睐哪一种。

Russell说，如果人们接受这一原则，那么是可能达成协议的，“我认为在那些情况下一切都是可行的，而且这也是我们从其他欧盟成员国那里得到的信息。”(完)