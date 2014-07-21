英国将敦促欧盟对俄实施国防设备出口禁令--彭博

7月21日 - 路透7月20日 - 彭博周日报导，英国首相卡梅伦将敦促欧盟加强对俄罗斯的现有制裁措施，并禁止对俄出口国防设备。

彭博援引卡梅伦办公室的一位官员称，英国将呼吁对俄罗斯国防领域进行全面制裁，支持乌克兰分离势力或帮助俄政府的个人和企业也要受到制裁。

英国、德国和法国周日达成一致，欧洲各国外长周二在布鲁塞尔举行会议时，他们应准备好加强对俄的制裁措施，作为对马航坠机事件的反应。

在上周四发生马航客机坠毁事件之前，欧盟领导人已经同意对一些俄罗斯企业实施制裁，不允许多边贷款机构向俄罗斯发放新贷款，但相比美国同时间宣布的制裁手段，欧盟的措施显得不够严厉。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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