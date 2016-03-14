（修正）俄罗斯驳斥英方有关普京希望英国脱欧的说法

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
（修正内文第一段中的错字。）
路透伦敦3月11日 - 俄罗斯就英国方面有关俄罗斯总统普京希望英国退出欧盟以削弱西方的说法谴责英国。
英国外交大臣哈蒙德上周称，唯一希望英国退出欧盟的国家是俄罗斯。英国首相卡梅伦曾表示，普京的侵犯使得这还不是英国退出欧盟的时间。
“俄罗斯被卷入了英国退欧的国内辩论中。”俄罗斯驻伦敦大使馆在声明中称。“为何用这一与俄罗斯有关的邪恶论点来解释一项政府政策呢？”
“我们希望英国民众知道，这些说法与俄罗斯的政策没有关系。”俄罗斯驻英大使馆称。“事实上，我们政府对英国在欧盟位置一事不发表看法。”
英国将于6月就是否退出欧盟举行公投。普京尚未对此发表公开言论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。