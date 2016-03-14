（修正）俄罗斯驳斥英方有关普京希望英国脱欧的说法

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路透伦敦3月11日 - 俄罗斯就英国方面有关俄罗斯总统普京希望英国退出欧盟以削弱西方的说法谴责英国。

英国外交大臣哈蒙德上周称，唯一希望英国退出欧盟的国家是俄罗斯。英国首相卡梅伦曾表示，普京的侵犯使得这还不是英国退出欧盟的时间。

“俄罗斯被卷入了英国退欧的国内辩论中。”俄罗斯驻伦敦大使馆在声明中称。“为何用这一与俄罗斯有关的邪恶论点来解释一项政府政策呢？”

“我们希望英国民众知道，这些说法与俄罗斯的政策没有关系。”俄罗斯驻英大使馆称。“事实上，我们政府对英国在欧盟位置一事不发表看法。”

英国将于6月就是否退出欧盟举行公投。普京尚未对此发表公开言论。（完）