俄罗斯驳斥英方有关普京希望英国脱欧的说法

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月11日 - 俄罗斯就英国方面有关俄罗斯总统普京希望英国退出欧盟以削弱西方的说话谴责英国。
英国外交大臣哈蒙德上周称，唯一希望英国退出欧盟的国家是俄罗斯。英国首相卡梅伦曾表示，普京的侵犯使得这还不是英国退出欧盟的时间。
“俄罗斯被卷入了英国退欧的国内辩论中。”俄罗斯驻伦敦大使馆在声明中称。“为何用这一与俄罗斯有关的邪恶论点来解释一项政府政策呢？”
“我们希望英国民众知道，这些说法与俄罗斯的政策没有关系。”俄罗斯驻英大使馆称。“事实上，我们政府对英国在欧盟位置一事不发表看法。”
英国将于6月就是否退出欧盟举行公投。普京尚未对此发表公开言论。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。