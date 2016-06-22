标普称若英国退欧 将很快下调其AAA的评级--报载

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透法兰克福6月23日 - 标准普尔首席主权评级长Moritz Kraemer对德国画报表示，如果英国公投决定退出欧盟，则标普将很快下调英国目前为AAA的信贷评级。
德国画报周四公布的报导引述Kraemer称，“如果英国在周四的公投中决定退出欧盟，则其AAA的评级将到期，且在很短时间内就会被下调。”
报导称，Kraemer重申英国政治局势的可预测性和合理性都将降低，部分原因是没有真正的退欧事后计划。
4月时Kraemer就曾表示，若英国公投退欧，则可能导致该国评级遭调降，因英国与欧洲有着深厚的政治、金融和贸易联系。(完)
(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。