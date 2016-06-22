标普称若英国退欧 将很快下调其AAA的评级--报载

路透法兰克福6月23日 - 标准普尔首席主权评级长Moritz Kraemer对德国画报表示，如果英国公投决定退出欧盟，则标普将很快下调英国目前为AAA的信贷评级。

德国画报周四公布的报导引述Kraemer称，“如果英国在周四的公投中决定退出欧盟，则其AAA的评级将到期，且在很短时间内就会被下调。”

报导称，Kraemer重申英国政治局势的可预测性和合理性都将降低，部分原因是没有真正的退欧事后计划。

4月时Kraemer就曾表示，若英国公投退欧，则可能导致该国评级遭调降，因英国与欧洲有着深厚的政治、金融和贸易联系。(完)