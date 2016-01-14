苏格兰民族党领导人称若6月公投英国选民可能投票脱欧--报导

路透伦敦1月13日 - 《苏格兰人报》周三报导称，苏格兰民族党领导人斯特金（Nicola Sturgeon）称，如果英国首相卡梅伦6月就英国是否留欧举行公投，英国选民可能投票赞成脱欧。

卡梅伦正试图与欧盟其他领导人就改革欧盟达成协议，但民调显示英国民众中的反欧盟情绪正在加深。

《苏格兰人报》援引斯特金称，若6月举行公投，就可能没时间说服英国选民留欧是正确选择。

“那样只有四个月时间--中间还有苏格兰议会选举--让公众完全参与以及让公众完全知悉有关欧盟成员国身份的论点，”报导称斯特金在新闻发布会上表示。

“卡梅伦需要避免过分狭窄地关注这些重新谈判事宜，需要阐明为何留欧是最佳选择的大视角，”斯特金说道。

《苏格兰人报》援引斯特金称，她相信苏格兰将会投票支持留欧，但较不确定英国其他地方选民会如何选择。

苏格兰有500万人口；英格兰有5,300万人口，约占全英人口84%。

苏格兰的民族主义者再三对卡梅伦表示，他无法排除让苏格兰再次举行独立公投的可能性，且若苏格兰投票留欧，但多数英国人投票脱欧时，可能会触发苏格兰再次举行独立公投。（完）