苏格兰民族党领导人称若6月公投英国选民可能投票脱欧--报导

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透伦敦1月13日 - 《苏格兰人报》周三报导称，苏格兰民族党领导人斯特金（Nicola Sturgeon）称，如果英国首相卡梅伦6月就英国是否留欧举行公投，英国选民可能投票赞成脱欧。
卡梅伦正试图与欧盟其他领导人就改革欧盟达成协议，但民调显示英国民众中的反欧盟情绪正在加深。
《苏格兰人报》援引斯特金称，若6月举行公投，就可能没时间说服英国选民留欧是正确选择。
“那样只有四个月时间--中间还有苏格兰议会选举--让公众完全参与以及让公众完全知悉有关欧盟成员国身份的论点，”报导称斯特金在新闻发布会上表示。
“卡梅伦需要避免过分狭窄地关注这些重新谈判事宜，需要阐明为何留欧是最佳选择的大视角，”斯特金说道。
《苏格兰人报》援引斯特金称，她相信苏格兰将会投票支持留欧，但较不确定英国其他地方选民会如何选择。
苏格兰有500万人口；英格兰有5,300万人口，约占全英人口84%。
苏格兰的民族主义者再三对卡梅伦表示，他无法排除让苏格兰再次举行独立公投的可能性，且若苏格兰投票留欧，但多数英国人投票脱欧时，可能会触发苏格兰再次举行独立公投。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)