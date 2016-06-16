专访：斯特金称英国脱欧公投令人忧虑 苏格兰或再面临独立公投

路透爱丁堡6月15日（记者 Elisabeth O'Leary/Guy Faulconbridge） - 苏格兰首席部长斯特金（Nicola Sturgeon）称，英国脱欧公投令人忧虑，如果英格兰支持退出欧盟，并导致苏格兰在不情愿状态下被脱欧，那么苏格兰可能会再次举行独立公投。

过去几天的民调显示，英国民众强烈支持脱欧，这出乎外界的意料。英国脱欧将令欧盟遭受冲击，英国的团结受到考验，并使全球金融市场陷入动荡。

“公投的不确定性明显令英国人普遍感到忧虑。”斯特金在苏格兰议会接受采访时对路透称。

斯特金称，如果英格兰支持英国脱欧，而苏格兰支持留在欧盟，那么支持苏格兰举行独立公投的势力可能会大幅上升。斯特金拒绝提出任何时间表。

苏格兰曾在2014年9月举行独立公投，最终以55%反对和45%支持的结果失败。

斯特金支持英国留在欧盟。她称，留在欧盟对就业、企业及劳工权益有利。

“投票支持脱欧，对英国而言将是非常严重的错误，而且我认为，即使我们支持留下，从民主角度来看也无法抵挡被脱欧的可能性。”斯特金称。

“如果我们发现自身处于那种情况里，那么平心而论，我认为民众--即使不支持苏格兰独立的人--都会理解在苏格兰就此出现的令人不安的感受。”（完）