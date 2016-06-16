专访：斯特金称英国脱欧公投令人忧虑 苏格兰或再面临独立公投

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透爱丁堡6月15日（记者 Elisabeth O'Leary/Guy Faulconbridge） - 苏格兰首席部长斯特金（Nicola Sturgeon）称，英国脱欧公投令人忧虑，如果英格兰支持退出欧盟，并导致苏格兰在不情愿状态下被脱欧，那么苏格兰可能会再次举行独立公投。
过去几天的民调显示，英国民众强烈支持脱欧，这出乎外界的意料。英国脱欧将令欧盟遭受冲击，英国的团结受到考验，并使全球金融市场陷入动荡。
“公投的不确定性明显令英国人普遍感到忧虑。”斯特金在苏格兰议会接受采访时对路透称。
斯特金称，如果英格兰支持英国脱欧，而苏格兰支持留在欧盟，那么支持苏格兰举行独立公投的势力可能会大幅上升。斯特金拒绝提出任何时间表。
苏格兰曾在2014年9月举行独立公投，最终以55%反对和45%支持的结果失败。
斯特金支持英国留在欧盟。她称，留在欧盟对就业、企业及劳工权益有利。
“投票支持脱欧，对英国而言将是非常严重的错误，而且我认为，即使我们支持留下，从民主角度来看也无法抵挡被脱欧的可能性。”斯特金称。
“如果我们发现自身处于那种情况里，那么平心而论，我认为民众--即使不支持苏格兰独立的人--都会理解在苏格兰就此出现的令人不安的感受。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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