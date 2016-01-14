苏格兰民族党领导人称若6月公投英国选民可能投票脱欧--报导

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月13日 - 《苏格兰人报》周三报导称，苏格兰民族党领导人斯特金（Nicola Sturgeon）称，如果英国首相卡梅伦6月就英国是否留欧举行公投，英国选民可能投票赞成脱欧。
卡梅伦正试图与欧盟其他领导人就改革欧盟达成协议，但民调显示英国民众中的反欧盟情绪正在加深。
《苏格兰人报》援引斯特金称，若6月举行公投，就可能没时间说服英国选民留欧是正确选择。
“那样只有四个月时间--中间还有苏格兰议会选举--让公众完全参与以及让公众完全知悉有关欧盟成员国身份的论点，”报导称斯特金在新闻发布会上表示。
“卡梅伦需要避免过分狭窄地关注这些重新谈判事宜，需要阐明为何留欧是最佳选择的大视角，”斯特金说道。
《苏格兰人报》援引斯特金称，她相信苏格兰将会投票支持留欧，但较不确定英国其他地方选民会如何选择。
苏格兰有500万人口；英格兰有5,300万人口，约占全英人口84%。
苏格兰的民族主义者再三对卡梅伦表示，他无法排除让苏格兰再次举行独立公投的可能性，且若苏格兰投票留欧，但多数英国人投票脱欧时，可能会触发苏格兰再次举行独立公投。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。