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市场报道 | 2017年 3月 29日 星期三 00:31 BJT

更正-标题新闻：苏格兰议会授权首席部长斯特金寻求英国议会批准，在明年底或后年(非今年底或明年)举行新的独立公投

(更正以便修改时间。) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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