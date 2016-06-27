苏格兰将不惜一切代价争取留欧--首席部长

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月26日 - 苏格兰首席部长斯特金称，苏格兰将不惜一切代价争取留在欧盟，包括可能阻止英国脱欧的法律程序。

周四的公投中，苏格兰62%选民投票支持留欧，38%支持脱欧，而英国全体选民投票支持脱欧与留欧的比例分别为52%和48%。

斯特金称，若再度举行独立公投是苏格兰留在欧盟的最佳选项，则再度举行独立公投的“可能性很高”。

“试图将英国从欧盟分离的过程将产生非常有害、非常痛苦的后果。我希望尝试保护苏格兰免于那种后果。”斯特金对英国广播公司（BBC）表示。

苏格兰报纸《星期日邮报》发布了研究公司ScotPulse周五进行的一项民调。民调显示，英国脱欧公投后，苏格兰民众对苏格兰独立的支持率飙升至59%。

斯特金称，她将寻求与欧盟就苏格兰留欧的最佳方式进行直接谈判。（完）