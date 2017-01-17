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货币新闻 | 2017年 1月 17日 星期二 23:07 BJT

标题新闻：苏格兰首席大臣斯特金称若其对脱欧后新贸易计划的提议被拒，须有从英国独立的选择

苏格兰首席大臣(苏格兰民族党党魁)斯特金

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