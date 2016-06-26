苏格兰人反对再度举行独立公投--民调

路透伦敦6月26日 - 周日公布的一项民调显示，苏格兰人认为不应再度举行独立公投。数天前英国公投脱欧，尽管苏格兰民众强烈支持留在欧盟。

上述Survation民调显示，44.7%的受访者认为苏格兰不应举行第二次独立公投，41.9%赞成再度公投。苏格兰2014年9月举行过独立公投，结果55%反对独立，45%支持独立。

英国上周脱欧投票结果中显示苏格兰每个投票区均是大多数民众支持留欧，这引发苏格兰再度举行独立公投的前景。

苏格兰首席部长斯特金称，再度举行独立公投的“可能性很高”，且苏格兰将不惜一切代价争取留在欧盟，包括可能阻止英国脱欧的法律程序。

该民调亦显示，尽管苏格兰人不支持举行第二次独立公投，但若立刻举行独立公投，他们可能投票支持独立。Survation称，若立刻举行独立公投，赞成和反对独立的苏格兰人分别为47%和41.2%。

英国下任首相热门人选鲍里斯·约翰逊周日称，他没有看到苏格兰对再度举行独立公投的“任何真实兴趣”。

上述民调在6月25日举行，访问了1,002人。《每日纪事报》和《每日镜报》委托Survation进行了该民调。（完）