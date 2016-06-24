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时事要闻 | 2016年 6月 24日 星期五 13:51 BJT

斯特金：投票表明苏格兰认为其未来仍是欧盟成员

路透伦敦6月24日 - 苏格兰首席部长斯特金（Nicola Sturgeon）周五称，苏格兰已明确地将作为欧盟成员视作自己的未来。苏格兰投票支持英国留欧，而大多数英国民众投票支持脱欧。

“这里的投票情况表明，苏格兰人民将作为欧盟成员视作自己的未来。”斯特金在声明中称。

“我们正在等待全英国的最终结果，但苏格兰已经果断地表明了立场。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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