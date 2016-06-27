美国家安全顾问称英国公投决定脱欧带来的迫切问题“相对较少”

路透6月26日 （记者 David Lawder） - 美国国家安全顾问苏珊·赖斯周日称，英国公投决定脱欧带来的迫切的安全疑虑“相对较少”，但美国会致力于确保美英继续在反恐及其它安全事务方面的合作。

赖斯在阿斯彭思想节（Aspen Ideas Festival）论坛上称，美国和英国将“仍是关系最密切的合作伙伴和盟友”，北约成员国“团结一致的必要性甚至会更大”。

“我们会尽我们所能，确保我们正在进行合作的领域，比如提到的反恐，依然稳固。”赖斯称。

赖斯被问及英国公投结果宣布后美国总统奥巴马同英国首相卡梅伦周五通电话时奥巴马说的第一句话是什么时回复到：“太糟了！”

赖斯称，奥巴马4月访问英国以及在5月末的日本G7峰会期间，曾同卡梅伦几次谈起过公投的可能结果，并在访问英国期间敦促英国留欧。

“除了讨论这次公投的后果和表达我们对英国民众意愿的尊重以外，这还是总统强调对卡梅伦作为合作伙伴和友人的感激之情的一个机会。”赖斯称。

在卡梅伦剩余的任期内，奥巴马和卡梅伦将密切合作，两人还将在7月于华沙举行的北约峰会上会面。（完）