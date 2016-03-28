美国中情局前局长称英国退欧对美国情报合作的影响有限

路透伦敦3月25日 - 美国中情局及国家安全局前局长海登（Michael Hayden）称，欧盟不是“国家安全的自然贡献方”，英国退出欧盟对美国情报合作的影响有限。

安全问题已经成为留欧派与退欧派的主要争论点之一。

布鲁塞尔周二发生的恐袭事件引发了相关的分歧。留欧派认为，欧盟开放边境的政策允许了这种杀戮的发生；英国首相卡梅伦及其他人士则称，近期的袭击事件表明需要加强情报合作。

“欧盟不是每个实体国家国家安全的自然贡献方，事实上在某些方面阻碍国家为其本国公民提供安全（保障）。”海登接受BBC采访时称。采访内容是在周六播出的。

海登被问及英国退出欧盟是否会令美国情报官员感到不安时：“至于国家安全这一具体问题……对美国与国家安全服务机构合作的能力肯定不会有太大的影响。”

海登表示，他认同英国军情六处（MI6）前负责人Richard Dearlove发表的相关言论。Dearlove日前表示，退出欧盟对英国的国家安全没什么损害，还可能带来安全方面的益处。（完）