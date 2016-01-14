欧盟委员会禁止内部经济学家讨论或研究英国脱欧的经济影响

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔1月14日 （记者 Paul Taylor/Alastair Macdonald） - 官员们称，欧盟委员会的经济学家被禁止研究英国脱欧的影响，甚至被禁谈论这个议题，因担忧这种讨论或研究可能影响到英国在公投前的激烈辩论。

“有内部指令称不得讨论或者研究英国脱欧的影响，”欧盟委员会一名高级官员对路透表示，并称指示来自欧盟委员会主席容克的办公室。

因此，欧盟委员会对欧元区及欧洲的经济预测将考量中国、中东和美国的政治与金融风险，但不会考量英国这个欧洲第二大经济体有可能投票脱欧的明显风险。

欧盟另一位高级官员称，欧盟委员会已从去年制定类似应急规划导致的不良后果中汲取了教训。欧盟委员会当时坚称没有应对希腊可能脱欧的“第二套方案”。

之后欧盟有关的应急规划却遭泄露，导致希腊情势和金融市场进一步动荡。

“我们从‘希腊脱欧’事件中汲取了教训，”上述第二名官员谈及没有针对英国脱欧的应急规划时表示。“如果我们制定这种计划，媒体会挖出来的。所以这次我们不做。”

希腊去年6月对IMF违约之后，希腊退欧可能突然就会发生，但与此不同的是，如果英国选民投票脱欧，英国与欧盟就解除成员国关系可能还要经历漫长的谈判过程。

许多人认为这种过程至少需要两年，这让欧盟委员会有时间评估英国脱欧将造成的经济影响。（完）