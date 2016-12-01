英国脱欧事务大臣称可考虑向欧盟付费以换取进入单一市场

路透伦敦12月1日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周四表示，英国将会考虑退欧后给欧盟支付费用，以换得进入欧盟市场的权力。

当一位议员问及政府是否考虑通过任何形式向欧盟支付费用，以获准进入欧盟单一市场，戴维斯称，“主要的标准是我们能获得商品和服务进入欧盟市场的最佳通道，如果这包括在他所谈及的内容里面，那么我们当然会予以考虑。”

媒体报导称英国外交大臣约翰逊曾告诉几位欧盟大使，他支持人口自由迁徙，戴维斯说这与他认为的约翰逊的立场“完全矛盾”。(完)