英国脱欧事务大臣称可考虑向欧盟付费以换取进入单一市场

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月1日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周四表示，英国将会考虑退欧后给欧盟支付费用，以换得进入欧盟市场的权力。
当一位议员问及政府是否考虑通过任何形式向欧盟支付费用，以获准进入欧盟单一市场，戴维斯称，“主要的标准是我们能获得商品和服务进入欧盟市场的最佳通道，如果这包括在他所谈及的内容里面，那么我们当然会予以考虑。”
媒体报导称英国外交大臣约翰逊曾告诉几位欧盟大使，他支持人口自由迁徙，戴维斯说这与他认为的约翰逊的立场“完全矛盾”。(完)
(编译 李春喜; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。