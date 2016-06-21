若英国退欧 英镑将比1992年跌幅更大破坏力更强--索罗斯

路透伦敦6月20日 - 国际基金经理人、以1992年做空英镑一战成名的亿万富翁索罗斯表示，英国周四公投若选择退出欧盟，那么英镑可能比(1992年)“黑色星期三”的贬值幅度更大、破坏力更强。

索罗斯的量子基金(Quantum Fund)集团1992年成功押注英镑兑德国马克估值过高，导致时任英国首相的John Major被迫宣布英镑退出欧洲汇率机制(ERM)。

索罗斯在英国卫报的评论文章中指出，若英国退欧，英镑将至少挫跌15%，甚至可能跌逾20%，从目前的约1.46美元跌至1.15下方。

“英镑币值将剧烈下跌。而且会立即对金融市场、投资、物价和就业产生巨大影响，”现年85岁的索罗斯说，“我预计这次英镑的贬值幅度比1992年时的15%更大、而且破坏力更强，当时(1992年时)我幸运地为我的对冲基金投资者赚取了丰厚的利润。”

索罗斯称，英国退欧后，英国央行将不会降息，而且缓解衰退或英国房价跌势的货币政策工具将寥寥无几。

他还指出英国经常帐赤字“非常大”，英国退欧后的英镑贬值不大可能促使制造业出现改善，因贸易条件将过于不确定，致使企业不能进行新投资或招聘工人。

索罗斯表示，投机客将渴望从英国退欧中获利。(完)