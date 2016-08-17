专访：英国或可在欧盟获得特殊地位 但须推进脱欧进程--德国

2016年7月20日，英国首相特雷莎·梅访问德国期间，德国国会大厦前的德国、英国和欧盟旗帜。 REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo

路透柏林8月16日 - 德国主管欧洲事务的官员Michael Roth周二表示，英国在与欧盟的关系上有可能获得“特殊地位”，但敦促英国政府在明年初开始就脱欧进行商讨。

英国媒体周末报导称，该国政府可能推迟启动脱欧程序，直到明年稍晚时候。英国首相特雷莎梅(文翠珊)发言人周一称，将不会在今年年底前启动正式退欧进程。

Roth称，英国应在2017年初准备好谈判。

“到年底的这段时间应该足够做好安排，适应新的局势了，”他接受路透采访时称。“我们不应该浪费太多时间。”

在被问及是否有必要对英国就谈判施压时，他表示“不需要进一步施加政治压力。我相信英国来自内部的经济压力已经很大了。”

在英国启动脱欧之前，欧洲的领导人不想被英国在脱欧条件上加以要挟。

**启动脱欧进程**

Roth表示， 英国必须启动里斯本条约第50条，才可能开始认真讨论。该条约为脱离欧盟设定了两年期限。

他表示，应该有可能在两年内完成协商，赶在2019年欧洲议会下一次选举之前。

被问及英国是否可以采行类似瑞士或挪威模式时，Roth表示，与英国达成的协议可能将不同于其他国家。瑞士与挪威皆非欧盟成员国，但与欧盟关系密切。

“鉴于英国的规模、重要性及其长期是欧盟成员国，有可能给予其特殊地位，与其他从来不属于欧盟的国家几无可比性，”他表示。

“我希望欧盟与英国之间要尽可能维持密切关系，”但他也说：“绝不容许占尽便宜。”

关于英国退欧的协商，焦点可能集中在欧盟市场准入与人员自由流动之间的博弈。Roth无意就此妥协。

被问及英国是否能取得市场准入，同时对人员自由流动设限，他回答说：“我无法想像此等情况。”

“劳工的自由流动是欧盟高度重视的权利，我们不会动摇。”(完)