专访：英国或可在欧盟获得特殊地位 但须推进脱欧进程--德国

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透柏林8月16日 - 德国主管欧洲事务的官员Michael Roth周二表示，英国在与欧盟的关系上有可能获得“特殊地位”，但敦促英国政府在明年初开始就脱欧进行商讨。
英国媒体周末报导称，该国政府可能推迟启动脱欧程序，直到明年稍晚时候。英国首相特雷莎梅(文翠珊)发言人周一称，将不会在今年年底前启动正式退欧进程。
Roth称，英国应在2017年初准备好谈判。
“到年底的这段时间应该足够做好安排，适应新的局势了，”他接受路透采访时称。“我们不应该浪费太多时间。”
在被问及是否有必要对英国就谈判施压时，他表示“不需要进一步施加政治压力。我相信英国来自内部的经济压力已经很大了。”
在英国启动脱欧之前，欧洲的领导人不想被英国在脱欧条件上加以要挟。
**启动脱欧进程**
Roth表示， 英国必须启动里斯本条约第50条，才可能开始认真讨论。该条约为脱离欧盟设定了两年期限。
他表示，应该有可能在两年内完成协商，赶在2019年欧洲议会下一次选举之前。
被问及英国是否可以采行类似瑞士或挪威模式时，Roth表示，与英国达成的协议可能将不同于其他国家。瑞士与挪威皆非欧盟成员国，但与欧盟关系密切。
“鉴于英国的规模、重要性及其长期是欧盟成员国，有可能给予其特殊地位，与其他从来不属于欧盟的国家几无可比性，”他表示。
“我希望欧盟与英国之间要尽可能维持密切关系，”但他也说：“绝不容许占尽便宜。”
关于英国退欧的协商，焦点可能集中在欧盟市场准入与人员自由流动之间的博弈。Roth无意就此妥协。
被问及英国是否能取得市场准入，同时对人员自由流动设限，他回答说：“我无法想像此等情况。”
“劳工的自由流动是欧盟高度重视的权利，我们不会动摇。”(完)
(编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 徐文焰/张荻)
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透北京1月13日 - 新年伊始，市场对中国国企混合所有制改革的关注度陡然升温。作为今年市场最大的投资风口之一，中国股市国企改革板块近期持续表现活跃。
路透首尔1月13日 - 韩国央行周五连续第七个月将利率维持在纪录低位1.25%，并下修2017年经济增长预估；该央行正在为特朗普上台后的政策形势变化做准备。